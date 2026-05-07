Житель Запорожской области сбил украинский беспилотник броском шапки

Житель Запорожской области Николай Аматов смог самостоятельно сбить преследовавший его украинский беспилотный летательный аппарат, бросив в него свой головной убор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Великая Знаменка.

Брошенная шапка точно угодила в лопасти БПЛА, после чего тот рухнул на землю и сдетонировал в нескольких метрах от человека.

По словам источника, российские военнослужащие перехватили видеосигнал, но не успели взять управление дроном на себя.

Ранее фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского беспилотника в центре Васильевки в Запорожской области.

