Житель Запорожской области сбил украинский беспилотник броском шапки

Житель Запорожской области Николай Аматов смог самостоятельно сбить преследовавший его украинский беспилотный летательный аппарат, бросив в него свой головной убор.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Великая Знаменка.
Брошенная шапка точно угодила в лопасти БПЛА, после чего тот рухнул на землю и сдетонировал в нескольких метрах от человека.
По словам источника, российские военнослужащие перехватили видеосигнал, но не успели взять управление дроном на себя.
Ранее фотокорреспондент ТАСС Александр Полегенько попал под удар украинского беспилотника в центре Васильевки в Запорожской области.