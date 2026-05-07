В Бразилии исключили конфуз в стиле Зеленского во время визита президента в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 мая. /ТАСС/. Власти Бразилии не видят риска словесной перепалки в стиле Владимира Зеленского на предстоящих переговорах президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил портал UOL.
Как отметили источники портала в дипломатических кругах, опыт и международный вес Лулы да Силвы позволят избежать подобного сценария. В Министерстве иностранных дел Бразилии подчеркнули, что бразильский лидер едет в Вашингтон с повесткой, основанной на национальных интересах. Ожидается, что на встрече в Белом доме стороны обсудят вопросы двусторонней торговли и региональной безопасности, несмотря на критическую позицию Бразилиа в отношении военной операции США и Израиля против Ирана.
Ранее телеканал CNN Brasil сообщил, что в МИД южноамериканской республики опасаются «эффекта Зеленского» — ситуации, при которой переговоры в Белом доме перерастают в словесную перепалку наподобие той, которая произошла между Трампом и Зеленским в феврале 2025 года. Как напомнил телеканал, тогда Зеленский «получил выговор от Трампа в прямом эфире», после чего его «попросили покинуть Белый дом».
Встреча лидеров США и Бразилии пройдет в Вашингтоне 7 мая. Лула да Силва неоднократно подчеркивал, что его страна не намерена поддаваться внешнему давлению и никогда не станет «задним двором» Соединенных Штатов.