В Бразилии исключили конфуз в стиле Зеленского во время визита президента в США

Как отметили источники портала в дипломатических кругах, опыт и международный вес Лулы да Силвы позволят избежать подобного сценария. В Министерстве иностранных дел Бразилии подчеркнули, что бразильский лидер едет в Вашингтон с повесткой, основанной на национальных интересах. Ожидается, что на встрече в Белом доме стороны обсудят вопросы двусторонней торговли и региональной безопасности, несмотря на критическую позицию Бразилиа в отношении военной операции США и Израиля против Ирана.