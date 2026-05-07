В Германии заявили о масштабном коррупционном скандале в окружении Зеленского

Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц.

Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

Ранее были опубликованы записи разговоров с доказательствами масштабной коррупции во власти Украины. На них фигурируют в том числе близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак и ряд министров.

На плёнках Миндич и секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров обсуждали кадровые перестановки, вопросы вооружения и возможные инвестиционные сделки.

По словам журналистов, несмотря на отсутствие официальных обвинений, Умерову с высокой долей вероятности придётся расстаться со своей должностью.

«Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти», — указывается в материале.

Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский обратился к Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку Умерова.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
