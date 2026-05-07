В Германии заявили о масштабном коррупционном скандале в окружении Зеленского

Владимир Зеленский оказался в центре коррупционного скандала из-за новых компрометирующих материалов на его доверенных лиц.
Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
Ранее были опубликованы записи разговоров с доказательствами масштабной коррупции во власти Украины. На них фигурируют в том числе близкий соратник Зеленского Тимур Миндич, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак и ряд министров.
На плёнках Миндич и секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров обсуждали кадровые перестановки, вопросы вооружения и возможные инвестиционные сделки.
По словам журналистов, несмотря на отсутствие официальных обвинений, Умерову с высокой долей вероятности придётся расстаться со своей должностью.
«Умеров может стать символом того, что Зеленский жертвует пострадавшими доверенными лицами ради защиты собственной власти», — указывается в материале.
Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский обратился к Владимиру Зеленскому с требованием отправить в отставку Умерова.