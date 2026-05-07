Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что нынешний этап конфликта закрепил долгосрочное превосходство российских войск над ВСУ.
По словам американского военного, боевые действия окончательно перешли в формат войны на истощение, где преимущество оказалось на стороне России благодаря численному превосходству.
Дэвис отметил, что украинская армия не способна компенсировать нехватку ресурсов и личного состава. Он подчеркнул, что никакие изменения внутри ВСУ уже не смогут повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения.
Бывший офицер также заявил, что проблемы с моральным состоянием или иные внутренние факторы не изменят положение украинской стороны, поскольку у нее недостаточно сил для перелома ситуации.
В апреле президент России Владимир Путин говорил, что цели специальной военной операции будут достигнуты. Глава государства при этом подчеркивал готовность Москвы к мирным переговорам при условии предметного обсуждения всех деталей возможных договоренностей.
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение о начале переговоров должен принять глава киевского режима. Он также отмечал, что по мере продвижения российских войск возможности Киева для самостоятельных решений сокращаются.
