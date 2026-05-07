В Самаре из-за ракетной опасности приостановили движение транспорта

В Самаре временно прекращено движение наземного общественного транспорта и изменён график работы учебных заведений из-за ракетной опасности.
Об этом сообщил мэр города Иван Носков.
«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал Носков.
По его словам, дети в учебных заведениях вместе с педагогами переведены в безопасные места, а уроки первой смены перенесены.
Ранее аэропорт Самары временно прекратил обслуживать гражданские рейсы для обеспечения необходимой безопасности пассажиров.
