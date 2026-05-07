Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре из-за ракетной опасности приостановили движение транспорта

В Самаре временно прекращено движение наземного общественного транспорта и изменён график работы учебных заведений из-за ракетной опасности.

В Самаре временно прекращено движение наземного общественного транспорта и изменён график работы учебных заведений из-за ракетной опасности.

Об этом сообщил мэр города Иван Носков.

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал Носков.

По его словам, дети в учебных заведениях вместе с педагогами переведены в безопасные места, а уроки первой смены перенесены.

Ранее аэропорт Самары временно прекратил обслуживать гражданские рейсы для обеспечения необходимой безопасности пассажиров.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше