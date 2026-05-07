Reuters: США введут в эксплуатацию подаренный Катаром Boeing к 4 июля

Во время первого президентского срока президент США Дональд Трамп заключил сделку на $3,9 млрд с Boeing о производстве новых самолетов для президента, основанных на модели 747−8. По информации AP, стоимость проекта повысилась до $5 млрд. По данным Военно-воздушных сил США, поставка самолетов была запланирована на 2024 год, но ее перенесли на 2027 год для первого самолета и на 2028 год для второго.