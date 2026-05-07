Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области назначили замминистра физкультуры и спорта

Замминистра физкультуры и спорта Свердловской области стал Иван Клочков.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителя министра физической культуры и спорта региона. Им стал Иван Клочков — выпускник Уральского государственного технического университета-УПИ. К исполнению обязанностей он приступает с 7 мая 2026 года.

— Иван Клочков занял вакантную ставку. Работал на руководящих должностях в организационных структурах крупных международных и всероссийских проектов, включая подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года, летней Универсиады 2023 года и Всемирных игр дружбы, — рассказали в Департаменте информполитики региона.

Свою карьеру на муниципальной службе Иван Клочков начал с должности начальника отдела по физкультуре и спорту Чкаловского района Екатеринбурга. Затем был замначальника спортивного департамента уральской столицы.