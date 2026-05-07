Россия и Таджикистан усиливают контроль мигрантов — проверки ускорят

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о статусе представительств компетентных органов двух стран в сфере внутренних дел и миграции.
Согласно документу, российское МВД откроет свое представительство в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, разместит в Москве представительство МВД республики, а также подразделение министерства труда, миграции и занятости населения.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что ключевой задачей такого взаимодействия станет обмен информацией и проверка прибывающих граждан на наличие судимостей или уголовного преследования.
По его словам, совместная работа позволит сократить сроки проверок и быстрее решать вопрос о выдаче разрешений на работу либо возвращении человека на родину.
Кабанов также считает, что расширение сотрудничества должно повлиять на криминогенную ситуацию как внутри миграционной среды, так и в российском обществе в целом.
Читайте также: Молодая жительница Камчатки попала под уголовку — всплыла схема с мигрантами.