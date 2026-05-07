Россия и Таджикистан усиливают контроль мигрантов — проверки ускорят

Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество по линии МВД и миграционного контроля. Новые меры, как ожидается, позволят быстрее проверять мигрантов и оперативнее принимать решения по их статусу, считает член СПЧ Кирилл Кабанов.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение о статусе представительств компетентных органов двух стран в сфере внутренних дел и миграции.

Согласно документу, российское МВД откроет свое представительство в Душанбе. Таджикистан, в свою очередь, разместит в Москве представительство МВД республики, а также подразделение министерства труда, миграции и занятости населения.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что ключевой задачей такого взаимодействия станет обмен информацией и проверка прибывающих граждан на наличие судимостей или уголовного преследования.

По его словам, совместная работа позволит сократить сроки проверок и быстрее решать вопрос о выдаче разрешений на работу либо возвращении человека на родину.

Кабанов также считает, что расширение сотрудничества должно повлиять на криминогенную ситуацию как внутри миграционной среды, так и в российском обществе в целом.

Узнать больше по теме
Совет по правам человека (СПЧ): задачи, функции и роль
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) — это консультативный орган, который помогает главе государства вырабатывать решения в сфере защиты прав и свобод граждан. В материале разбираем, как он устроен, чем он занимается и какое место занимает в системе власти.
Читать дальше