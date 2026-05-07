Власти Бреста и нескольких районов Беларуси определились с днями трезвости

В Бресте реализация алкоголя будет ограничена с 00:00 до 24:00 23 и 29 мая в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними, а также с 08:00 12 июня до 08:00 13 июня на выпускные вечера в школах.
В Столинском районе Брестской области дни трезвости пройдут 23 мая на «Последний звонок», 12 июня на школьные выпускные вечера и 1 сентября на «Первый школьный звонок». В эти дни спиртные напитки не будут продаваться на территории района в течение суток — с 00:00 до 24:00.
В Ельском районе Гомельской области антиалкогольные акции пройдут с 8:00 23 мая до 8:00 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных окончанию учебного года, а также с 8:00 12 июня до 8:00 13 июня на выпускные вечера у школьников.
Власти Чаусского района Могилевской области решили провести акции «День трезвости» 23 мая и 12 июня с 00:00 до 24:00, а в Могилевском районе помимо 23 мая и 12 июня, алкоголь также будет не купить 1 сентября. Эти ограничения тоже будут действовать в течение суток.
Вместе с тем, есть исключения. Чаще всего эти ограничения не распространяются на продажу алкогольных напитков в объектах общепита на розлив, а также в магазинах для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств. А в Бресте они не распространяются еще и на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, которые расположены в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.