ВСУ начали применять новые датчики — бойцов ВС РФ предупредили об угрозе

Российские военнослужащие заявили о применении ВСУ датчиков движения для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении.

По словам заместителя командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян», такие устройства устанавливают в районах с наибольшей активностью.

Военный рассказал, что датчик фиксирует движение и передает сигнал, после чего по координатам может быть нанесен удар беспилотником. Речь идет в том числе об атаках с использованием FPV-дронов и тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».

Как уточнил «Касьян», подобные системы применяются как вместе с минами, так и отдельно.

По его словам, датчики устанавливаются дистанционно. Обычно их сбрасывают с беспилотников, после чего устройства втыкаются в землю и начинают реагировать на движение рядом.

Военный подчеркнул, что такая тактика требует особой осторожности при перемещении на линии боевого соприкосновения.

