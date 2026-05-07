ВСУ начали применять новые датчики — бойцов ВС РФ предупредили об угрозе

Российские военнослужащие заявили о применении ВСУ датчиков движения для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении.
По словам заместителя командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян», такие устройства устанавливают в районах с наибольшей активностью.
Военный рассказал, что датчик фиксирует движение и передает сигнал, после чего по координатам может быть нанесен удар беспилотником. Речь идет в том числе об атаках с использованием FPV-дронов и тяжелых беспилотников типа «Баба-яга».
Как уточнил «Касьян», подобные системы применяются как вместе с минами, так и отдельно.
По его словам, датчики устанавливаются дистанционно. Обычно их сбрасывают с беспилотников, после чего устройства втыкаются в землю и начинают реагировать на движение рядом.
Военный подчеркнул, что такая тактика требует особой осторожности при перемещении на линии боевого соприкосновения.
