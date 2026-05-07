Насколько критично для Кира Стармера поражение на местных выборах

7 мая в Соединенном Королевстве пройдут местные выборы — в органы самоуправления Англии, парламент Шотландии (Холируд) и парламент Уэльса (Сенедд).
По прогнозу Центра выборов Университета Эксетера, который приводит The Independent, в Англии две ведущие политические силы — правящих лейбористов и оппозиционных консерваторов — ожидает провал: они потеряют 1425 и 907 мест соответственно. И если сейчас у лейбористов и консерваторов в советах 2557 и 1362 мандата, то после выборов в крупнейшем регионе страны у них окажется 1132 и 455 мандатов соответственно. Победу аналитики прочат Reform UK (+1352 места в этих советах и в общей сложности 1355 мандатов в них); также свое присутствие в легислатурах увеличат «Зеленые» (+555 мест, всего — 696) и «Либеральные демократы» (+393 места, всего — 1077). В Шотландии и Уэльсе, согласно прогнозам, к власти должны прийти местные национальные партии.
Как устроены местные выборы.
В Англии выборы охватят 136 местных органов власти — в их числе советы всех 32 районов (боро) Лондона, 32 метрополитенских района (боро) Англии, 18 органов унитарных единиц, шесть советов графств, 48 районных советов. Помимо их депутатов в четверг также будут избирать напрямую шестерых мэров — глав местных советов. Всего 5066 мест.
Административное деление Соединенного Королевства — одно из самых сложных и многоуровневых в мире. Структура местных властей четырех регионов королевства выглядит следующим образом:
Англия — 317 местных органов пяти типов: 21 окружной совет (совет графства); 164 районных совета; 62 органа унитарных единиц (объединяют функции первых двух); органы 32 районов (боро) Лондона; органы 36 метрополитенских районов (боро); два органа sui generis (т.е. с уникальной правовой конструкцией) — Корпорация лондонского Сити и местное самоуправление архипелага Силли. Плюс к этому в Англии работает около 9 тыс. городских и приходских советов;
Уэльс — 22 органа унитарных единиц;
Шотландия — 32 органа унитарных единиц;
Северная Ирландия — 11 органов унитарных единиц.
Выборы в местные советы проходят в разные годы — например, в Уэльсе и Шотландии они в последний раз состоялись в 2022 году, а в Северной Ирландии — в 2023-м. В Англии единого цикла голосования нет: местные органы могут избираться либо сразу на четыре года, либо каждые два года меняется их половина, либо каждый год — треть (без выборов на четвертый год).
Раньше на выборах всех уровней соперничество разворачивалось между двумя основными политическими силами — лейбористами и консерваторами. Однако в последние годы все большую силу набирает правопопулистская партия Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство»), возглавляемая Найджелом Фараджем. Она фокусируется в первую очередь на борьбе с нелегальной миграцией, обещая проводить политику «нулевой терпимости к тем, кто въезжает в Британию незаконно», и в случае победы на следующих всеобщих выборах (2029 год) создать Министерство депортации.
Reform UK существует с 2018 года — сначала она была известна как Brexit Party и ратовала за выход Британии из Евросоюза без соглашения с ним; свое нынешнее название она получила в 2021 году. Ее основатель и лидер Найджел Фарадж с 1999 по 2020 год был депутатом Европарламента, а с 2006 по 2016 год с перерывами — лидером правоконсервативной Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP).
Существенную роль на выборах в парламенты Шотландии и Уэльса играют местные политические силы. В обоих регионах голосование проходит по смешанной системе: часть депутатов избираются по одномандатным округам, часть — по партийным спискам.
В Шотландии сейчас у власти Шотландская национальная партия (Scottish National Party — SNP), которая требует независимости региона от Соединенного Королевства, — в созыве, который был избран в 2021 году, ей принадлежало 64 места из 129; затем идут консерваторы (31 место) и лейбористы (22 места). Шотландское правительство с 2024 года возглавляет лидер SNP Джон Суинни. По прогнозу YouGov, SNP на нынешних выборах получит в Холируде 62 места, не добрав до большинства три мандата, второе место отойдет к Reform UK с 19 мандатами, далее идут лейбористы с 17 мандатами, «Зеленые» (16), «Либеральные демократы» (8) и на последнем месте консерваторы (7).
В уэльском Сенедде 60 мест, после выборов 2021 года 30 из них имеют лейбористы; у консерваторов 16 мандатов, партия валлийских националистов Plaid Cymru («Партия Уэльса»), которая ратует за отделение от Соединенного Королевства, — 13 мандатов, «Либеральные демократы» — один мандат. Как и в Шотландии, в Уэльсе есть свое правительство, которое возглавляет первый министр, — с 2024 года эту должность занимает лидер валлийских лейбористов Элюнед Морган.
В 2024 году британский парламент принял Закон о реформе Сенедда (Senedd Reform Act 2024), согласно которому число мест в уэльском парламенте увеличивается с 60 до 96. По прогнозу YouGov, после выборов места в нем распределятся так: первое место займет Plaid Cymru — 43 мандата, далее идут Reform UK — 34 мандата, лейбористы — 12, консерваторы — 4, «Зеленые» — 2, «Либеральные демократы» — 1.
Что поражение на местах может значить для лейбористов и Стармера.
Нынешние выборы отразят текущие рейтинги лейбористов и их лидера, премьер-министра Кира Стармера, сошлись во мнении опрошенные РБК эксперты. Однако в отличие от общенационального голосования на местных выборах в фокусе внимания не глобальные, а локальные проблемы — дороги, мосты, образование, говорит глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. «Очень часто правящая партия на местных выборах проигрывает. Это не обязательно значит, что она проиграет на всеобщем голосовании, однако в данном случае лейбористы к следующему такому голосованию в 2029 году выплыть не смогут», — прогнозирует эксперт.
Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, получив подавляющее большинство мест в палате общин — 411 из 650. По замерам Politico от 30 апреля 2026 года, сейчас поддержка лейбористов составляет 17%, что ставит их на четвертое место. Их опережают Reform UK с 25%, «Зеленые» и консерваторы, у которых по 18%. Для сравнения: 4 июля 2024 года, когда проходили последние всеобщие выборы, у лейбористов по тем же замерам было 34% поддержки, а Reform UK находилась на третьем месте с 17% (она в итоге получила восемь мест).
Таким образом, менее чем за два года рейтинг лейбористов упал вдвое. По данным YouGov, 70% британцев считают, что Стармер плохо справляется со своими обязанностями; положительно его работу оценивают 22% опрошенных.
«Стармер проводил непоследовательную политику: он хотел провести реформу систем социального обеспечения, но те же лейбористы в парламенте выступили против, и ему пришлось от этой реформы отказаться. То же касается миграционной политики — незаконная иммиграция на малых судах через Ла-Манш так и не прекратилась. Всего обозреватели насчитывают у Стармера до 14 политических разворотов, — говорит Ананьева. — Лейбористы досрочные выборы объявлять не будут, поскольку понимают, что проиграют на них. Они просто сместят Стармера — так же как это делали со своими лидерами консерваторы. Проблема в том, что явного претендента на его место нет».
Прогнозы указывают на значительное укрепление Reform UK, которое продолжается уже несколько лет. На местных выборах, которые в Англии проходят ежегодно в мае, партия Фараджа в 2025 году вышла в лидеры.
«За последние годы в Великобритании не произошло никаких изменений — Киру Стармеру не удалось решить миграционную проблему, плюс британская экономика чувствует себя довольно плохо. На последних выборах было очевидно, что избиратель устал от консерваторов, но лейбористы в итоге так и не смогли убедить британцев в том, что пришло что-то новое, — поясняет эксперт по британской политике, автор телеграм-канала Westminster Василий Егоров. — Среди британского электората устоялось восприятие, что лейбористы и консерваторы — это одного поля ягоды и что только радикальная встряска партийной системы может принести какие-то перемены».
Эксперт не исключает, что Reform UK может стать правящей партией королевства, а Фарадж — премьер-министром. Однако загадывать преждевременно, говорит Егоров, следующие выборы состоятся только в 2029 году, а за это время многое может измениться.
Кроме того, популярность партии еще не гарантирует, что она получит достаточно мест в палате общин, обращает внимание Ананьева. Причина — полностью мажоритарная избирательная система, при которой мандат получает кандидат, набравший относительное большинство голосов в своем округе; таким образом, общенациональная поддержка партии не обязательно конвертируется в соответствующее число депутатских мандатов.