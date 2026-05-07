Полиция Польши едва не задержала террористов, подорвавших «Северный поток»

Ранее сообщалось, что при подготовке взрывов на «Северных потоках» диверсанты допустили серьёзные просчёты. Взрывчатку размещали в зоне соединений трубных секций. Однако один из цилиндров со взрывчаткой сорвался при погружении и ушёл на дно. Из-за этого часть заряда не использовали. Кроме того, возникла ошибка при синхронизации установки мин на нитках «Северного потока — 2». Таймеры не согласовали, поэтому разница во времени между взрывами могла сместить одну мину относительно другой.