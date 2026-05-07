Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии

Жители Германии являются свидетелями эпохальных перемен. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц во время выступления на бизнес-форуме в Дюссельдорфе, трансляция шла на YouTube.
Мерц предупредил слушателей об «эпохальных изменениях» в мировом порядке и призвал к повышению конкурентоспособности для промышленного будущего Германии.
«Мы являемся свидетелями, дамы и господа, глубокого эпохального перелома — такого, какой каждое поколение переживает однажды. Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, просто повезло. Но теперь, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны, мы переживаем это так же, как каждое поколение в предыдущие столетия, — и наше тоже», — заявил Мерц.
Новые кризисы и новые вызовы происходят еженедельно, их нельзя назвать «внешней политикой», а Европе необходимо измениться, уверен канцлер. По его мнению, европейские страны это осознали, что стало хорошей новостью «в эти непростые дни и недели».
«Европа это поняла, и мы в Европейском союзе начали совместно этим заниматься и менять вещи», — указал Мерц.
Германия в последние месяцы столкнулась с энергетическим и внешнеполитическим кризисами. Энергокризис вызван остановкой судоходства через Ормузский пролив. Внешнеполитический — конфликтом с президентом США Дональдом Трампом, который объявил о выводе части американских войск из Германии.
Politico писало, что экономический вызов, возникший на фоне войны в Иране, грозит Европе «политическим взрывом». В экономическом плане Европа столкнулась со стагфляцией — одновременным замедлением экономического роста и ростом инфляции. При этом Германия и Италия, на долю которых в совокупности приходится более трети совокупного ВВП ЕС, в последние дни понизили свои экономические прогнозы.
Фридрих Мерц, как отмечало издание, фактически лишился своих союзников, а его работой довольны лишь 15% немцев.
