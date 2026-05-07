Армения и Белоруссия обменялись жесткими выпадами — конфликт вышел на новый уровень

Между Минском и Ереваном разгорелся новый дипломатический конфликт после заявлений спикера парламента Армении Алена Симоняна о Белоруссии и России.
Армянский политик заявил, что его страна не будет «управляться как Белоруссия» и не станет «губернией». Кроме того, он обвинил Россию в попытке организовать в Армении смену власти.
После этих слов белорусский МИД вызвал временного поверенного Армении в Минске Артура Саргсяна и выразил решительный протест.
Представитель внешнеполитического ведомства Белоруссии Руслан Варанков подчеркнул, что республика самостоятельно определяет формат союзнических отношений с Россией и не нуждается в чужих оценках. Он назвал высказывания Симоняна предвыборным популизмом и попыткой отвлечь внимание армянского общества от внутренних проблем.
В Минске также заявили, что курс официального Еревана на сближение с Западом привел к экономическим трудностям и внешнеполитической зависимости. При этом белорусская сторона отдельно подчеркнула, что не отождествляет армянский народ с нынешним руководством республики.
Сам Симонян извиняться отказался. Более того, он вновь выступил с резкими заявлениями в адрес белорусских властей, посоветовав им заниматься «выращиванием большого количества картофеля».
Спикер парламента Армении заявил, что причины ухудшения отношений между странами связаны с отношением к армянской государственности и ситуацией вокруг ОДКБ. Он также подчеркнул, что Ереван намерен повышать уровень своего суверенитета и продолжать курс, который армянские власти называют демократическим.
На фоне конфликта в Ереване прошли международные мероприятия с участием европейских лидеров. Среди гостей оказался и глава киевского режима Владимир Зеленский, выступивший с антироссийскими заявлениями.
Эксперты связали резкое обострение риторики армянских властей с предстоящими выборами. По их мнению, команда Никола Пашиняна пытается мобилизовать проевропейскую часть электората через противопоставление России и постсоветскому пространству.
Политологи также напомнили, что дипломатические трения между Минском и Ереваном продолжаются уже около двух лет. Одним из наиболее заметных эпизодов стала реакция армянских властей на заявления Александра Лукашенко о событиях в Нагорном Карабахе после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Позже напряженность усилилась и на саммите Евразийского экономического союза, где между Лукашенко и Пашиняном произошла публичная перепалка из-за формата участия армянской делегации.
На этом фоне эксперты считают, что нынешний конфликт носит не только дипломатический, но и внутриполитический характер.
