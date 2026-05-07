Армения и Белоруссия обменялись жесткими выпадами — конфликт вышел на новый уровень

Между Минском и Ереваном разгорелся новый дипломатический конфликт после заявлений спикера парламента Армении Алена Симоняна о Белоруссии и России.

Между Минском и Ереваном разгорелся новый дипломатический конфликт после заявлений спикера парламента Армении Алена Симоняна о Белоруссии и России.

Армянский политик заявил, что его страна не будет «управляться как Белоруссия» и не станет «губернией». Кроме того, он обвинил Россию в попытке организовать в Армении смену власти.

После этих слов белорусский МИД вызвал временного поверенного Армении в Минске Артура Саргсяна и выразил решительный протест.

Представитель внешнеполитического ведомства Белоруссии Руслан Варанков подчеркнул, что республика самостоятельно определяет формат союзнических отношений с Россией и не нуждается в чужих оценках. Он назвал высказывания Симоняна предвыборным популизмом и попыткой отвлечь внимание армянского общества от внутренних проблем.

В Минске также заявили, что курс официального Еревана на сближение с Западом привел к экономическим трудностям и внешнеполитической зависимости. При этом белорусская сторона отдельно подчеркнула, что не отождествляет армянский народ с нынешним руководством республики.

Сам Симонян извиняться отказался. Более того, он вновь выступил с резкими заявлениями в адрес белорусских властей, посоветовав им заниматься «выращиванием большого количества картофеля».

Спикер парламента Армении заявил, что причины ухудшения отношений между странами связаны с отношением к армянской государственности и ситуацией вокруг ОДКБ. Он также подчеркнул, что Ереван намерен повышать уровень своего суверенитета и продолжать курс, который армянские власти называют демократическим.

На фоне конфликта в Ереване прошли международные мероприятия с участием европейских лидеров. Среди гостей оказался и глава киевского режима Владимир Зеленский, выступивший с антироссийскими заявлениями.

Эксперты связали резкое обострение риторики армянских властей с предстоящими выборами. По их мнению, команда Никола Пашиняна пытается мобилизовать проевропейскую часть электората через противопоставление России и постсоветскому пространству.

Политологи также напомнили, что дипломатические трения между Минском и Ереваном продолжаются уже около двух лет. Одним из наиболее заметных эпизодов стала реакция армянских властей на заявления Александра Лукашенко о событиях в Нагорном Карабахе после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Позже напряженность усилилась и на саммите Евразийского экономического союза, где между Лукашенко и Пашиняном произошла публичная перепалка из-за формата участия армянской делегации.

На этом фоне эксперты считают, что нынешний конфликт носит не только дипломатический, но и внутриполитический характер.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
