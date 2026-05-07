Над Россией сбили почти 350 беспилотников. Военная операция, день 1534-й

8:40 ?Ни одна из целей «анти-СВО», которую провозгласил Евросоюз, не достигнута, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
8:23 ❗Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
8:23 Над Луганском ночью сбили ударные дроны самолетного типа, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«По предварительным данным, могут быть пострадавшие среди гражданского населения», — отметил он.
8:15 Расчет РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе села Верхняя Терса в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
8:12 ❗Период службы в добровольческих формированиях во время СВО будет особым образом учитываться при расчете военной пенсии, сообщает ТАСС со ссылкой на документы правительства РФ.
«В частности, для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих формированиях будет засчитываться при расчете военной пенсии за три. При этом время, проведенное в госпитале из-за ранения, контузии или полученного на фронте заболевания, также будет считаться за боевую выслугу», — говорится в публикации.
8:06 ?В Брянске в результате атаки ВСУ ранены 13 человек, в том числе один ребенок, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей», — добавил он.
8:05 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует рассматривать к назначению на командные должности в первую очередь офицеров 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
8:04 ❗Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что может посетить зону проведения специальной военной операции летом.
«В ближайшее время пока нет, потому что сейчас, в майские праздники и 9 Мая, будут различные акции. Может быть, летом», — отметила она в беседе с РИА Новости.
8:03 ?Во Ржеве Тверской области отразили атаку БПЛА, повреждены несколько пятиэтажных домов — эвакуированы 350 человек, включая 60 детей, сообщил глава региона Виталий Королев.
8:02 ~На подлете к Москве после полуночи сбили 11 беспилотников~, сообщил мэр Сергей Собянин.
8:01 ⚡️Над Россией с 21:00 мск 6 мая до 7:00 мск 7 мая уничтожили 347 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Средства ПВО перехватили БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Адыгеей, Калмыкией, Крымом, а также над Азовским, Каспийским и Черным морями.
8:00 Сегодня 1534-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.