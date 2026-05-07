Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред КНДР при ООН заявил о независимости Пхеньяна от ДНЯО

КНДР не связана Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из которого вышла в 2003 году, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР не связана Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), из которого вышла в 2003 году, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США, прежде чем требовать соблюдения обязательств по договору у КНДР, законно вышедшей из ДНЯО десятки лет назад, должны отвечать, применяется ли такой стандарт в исполнении обязательств по разным международным договорам и конвенциям международных организаций, из которых они вышли», — подчеркнул постпред.

По словам дипломата, ядерный статус республики является окончательным и зафиксирован в Конституции страны, а принципы использования и обязательства по нераспространению ядерного оружия регламентированы внутренним законодательством.

Выступление постпреда стало ответом на критику со стороны Вашингтона на XI конференции по ДНЯО в штаб-квартире ООН. Ким Сон обвинил США и их союзников в попытках «безосновательно придраться» к суверенным правам КНДР.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше