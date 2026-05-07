Постпред КНДР при ООН заявил о независимости Пхеньяна от ДНЯО

«США, прежде чем требовать соблюдения обязательств по договору у КНДР, законно вышедшей из ДНЯО десятки лет назад, должны отвечать, применяется ли такой стандарт в исполнении обязательств по разным международным договорам и конвенциям международных организаций, из которых они вышли», — подчеркнул постпред.