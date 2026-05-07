WSJ назвала красные линии США в переговорах с Ираном

Газета выделила шесть «красных линий» США, которые также являются условиями, исполнение которых станет основой «хорошей сделки»:
Демонтаж инфраструктуры — ликвидация Ираном объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также уничтожение всех подземных ядерных объектов, включая производственные мощности по обогащению урана и плутония. Запрет на изготовление и импорт технологий для обработки ядерных ресурсов;
Передача урана — WSJ отмечает, что опасность представляет не только уран, обогащенный до 60%, но и материал с уровнем обогащения 20% и ниже, поскольку он может использоваться для быстрого восстановления программы;
Инспекции — расширение полномочий инспекторов МАГАТЭ, включая доступ к любым объектам, которые могут быть связаны с ядерной деятельностью. В качестве оптимального варианта рассматривается создание постоянной инспекционной миссии в Иране;
Полная прозрачность — Тегеран должен раскрыть информацию о прошлой ядерной деятельности, чтобы МАГАТЭ смогло восстановить непрерывность контроля. Освобождение Ирана от такого требования, как утверждается, облегчит сокрытие нарушений;
Ормузский пролив — запрет на любые пошлины, минирование и принудительные маршруты, полное восстановление свободы судоходства;
Санкции — санкционные послабления должны зависеть от поведения Тегерана, а не только от подписания соглашения.
Американский президент Дональд Трамп допускал, что США могут возобновить бомбардировки Ирана, если новые переговоры Вашингтона и Тегерана провалятся.
Axios писал, что США ждут ответа Исламской Республики по поводу меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».