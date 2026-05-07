WSJ назвала красные линии США в переговорах с Ираном

Вашингтон подготовил для Тегерана шесть условий «хорошей сделки» — от демонтажа ядерных объектов и передачи урана до свободы судоходства в Ормузском проливе и бессрочного контроля МАГАТЭ.

Источник: РБК

США требуют от Ирана официально отказаться от стремления обладать ядерным оружием, демонтировать ядерные объекты в стране, а также соблюдать мораторий на обогащение урана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Газета выделила шесть «красных линий» США, которые также являются условиями, исполнение которых станет основой «хорошей сделки»:

Демонтаж инфраструктуры — ликвидация Ираном объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также уничтожение всех подземных ядерных объектов, включая производственные мощности по обогащению урана и плутония. Запрет на изготовление и импорт технологий для обработки ядерных ресурсов;

Передача урана — WSJ отмечает, что опасность представляет не только уран, обогащенный до 60%, но и материал с уровнем обогащения 20% и ниже, поскольку он может использоваться для быстрого восстановления программы;

Инспекции — расширение полномочий инспекторов МАГАТЭ, включая доступ к любым объектам, которые могут быть связаны с ядерной деятельностью. В качестве оптимального варианта рассматривается создание постоянной инспекционной миссии в Иране;

Полная прозрачность — Тегеран должен раскрыть информацию о прошлой ядерной деятельности, чтобы МАГАТЭ смогло восстановить непрерывность контроля. Освобождение Ирана от такого требования, как утверждается, облегчит сокрытие нарушений;

Ормузский пролив — запрет на любые пошлины, минирование и принудительные маршруты, полное восстановление свободы судоходства;

Санкции — санкционные послабления должны зависеть от поведения Тегерана, а не только от подписания соглашения.

Американский президент Дональд Трамп допускал, что США могут возобновить бомбардировки Ирана, если новые переговоры Вашингтона и Тегерана провалятся.

Axios писал, что США ждут ответа Исламской Республики по поводу меморандума о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение конфликта на Ближнем Востоке и определить рамки дальнейших переговоров по иранской ядерной программе.

