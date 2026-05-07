Фотографов новорожденных предложили сертифицировать — речь зашла о безопасности

В Госдуме предложили ввести обязательную сертификацию фотографов, работающих с новорожденными детьми, а также проверку условий проведения таких съемок.
С инициативой выступила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По ее словам, действующий в России стандарт для фотосессий новорожденных носит рекомендательный характер, хотя речь идет о детях в возрасте до одного месяца.
Парламентарий считает, что в этой сфере необходимо усилить контроль за соблюдением требований безопасности. В частности, предлагается сертифицировать как самих фотографов, так и помещения, где проходят съемки.
Буцкая подчеркнула, что позы младенцев должны оставаться естественными, а предметы, соприкасающиеся с телом ребенка, — быть индивидуальными либо иметь одноразовый контактный слой.
Отдельно депутат указала на необходимость соблюдения санитарных норм при использовании осветительного оборудования.
По словам Буцкой, проблема обсуждается уже около десяти лет. Она напомнила, что первый стандарт для съемок новорожденных появился после жалоб на условия, в которых проводились фотосессии младенцев.
Депутат заявила, что как врач-педиатр неоднократно обращала внимание на случаи, когда детей во время съемок помещали в опасные или неестественные положения.
