Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Германии предложил план по реформированию Евросоюза

Немецкий министр иностранных дел считает, что ЕС нужно отказаться от принципа единогласия при принятии политических решений.

Источник: Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Европейского союза, предусматривающий изменения в сфере внешней политики, безопасности и расширения объединения.

«Я хотел бы назвать шесть вполне конкретных пунктов. Во-первых, мы хотим чаще использовать механизм “усиленного сотрудничества” в Брюсселе. Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств — членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», — заявил Вадефуль (цитата по ТАСС).

По словам Вадефуля, одной из ключевых инициатив должно стать более активное использование механизма «усиленного сотрудничества». Он пояснил, что в случаях, когда достижение консенсуса между всеми 27 странами ЕС невозможно, отдельные государства должны иметь возможность продвигаться вперед в рамках ограниченной группы.

Глава МИД Германии также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами.

Кроме того, Вадефуль выступил за ускорение расширения ЕС через механизм поэтапного присоединения новых государств.

К переменам в деятельности Евросоюза в сфере безопасности ранее призывал польский премьер Дональд Туск. Он утверждал, что ЕС должен превратиться в «настоящий альянс».

Евросоюз начал изучать возможность изменения принципа принятия решения с единогласия на квалифицированное большинство в конце лета 2025 года. Bloomberg писал, что группа из десяти стран ЕС рассмотрела «неисследованные правовые возможности» принятия решений на основе квалифицированного большинства.

Согласно принципу единогласия, каждая страна — участница ЕС имеет право вето, которым может воспользоваться в том числе при согласовании антироссийских санкций.

Голосование по этому принципу проводится в Совете ЕС по вопросам, которые страны сообщества считают особо чувствительными. Среди них — единые внешняя политика и политика безопасности, принятие в ЕС новых членов, предоставление новых прав гражданам, гармонизация законодательства и другие.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше