МИД Германии предложил план по реформированию Евросоюза

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Европейского союза, предусматривающий изменения в сфере внешней политики, безопасности и расширения объединения.
«Я хотел бы назвать шесть вполне конкретных пунктов. Во-первых, мы хотим чаще использовать механизм “усиленного сотрудничества” в Брюсселе. Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств — членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», — заявил Вадефуль (цитата по ТАСС).
По словам Вадефуля, одной из ключевых инициатив должно стать более активное использование механизма «усиленного сотрудничества». Он пояснил, что в случаях, когда достижение консенсуса между всеми 27 странами ЕС невозможно, отдельные государства должны иметь возможность продвигаться вперед в рамках ограниченной группы.
Глава МИД Германии также предложил отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений и перейти к голосованию квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами.
Кроме того, Вадефуль выступил за ускорение расширения ЕС через механизм поэтапного присоединения новых государств.
К переменам в деятельности Евросоюза в сфере безопасности ранее призывал польский премьер Дональд Туск. Он утверждал, что ЕС должен превратиться в «настоящий альянс».
Евросоюз начал изучать возможность изменения принципа принятия решения с единогласия на квалифицированное большинство в конце лета 2025 года. Bloomberg писал, что группа из десяти стран ЕС рассмотрела «неисследованные правовые возможности» принятия решений на основе квалифицированного большинства.
Согласно принципу единогласия, каждая страна — участница ЕС имеет право вето, которым может воспользоваться в том числе при согласовании антироссийских санкций.
Голосование по этому принципу проводится в Совете ЕС по вопросам, которые страны сообщества считают особо чувствительными. Среди них — единые внешняя политика и политика безопасности, принятие в ЕС новых членов, предоставление новых прав гражданам, гармонизация законодательства и другие.