Bloomberg узнал о поездке Умерова в США для переговоров с Уиткоффом

Собеседники Bloomberg, включая чиновника Белого дома, отказались раскрывать подробности предстоящей встречи. При этом агентство отмечает, что Киев рассчитывал, что к переговорам присоединится зять президента США Джаред Кушнер, однако его участие остается под вопросом.
Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле: 16 мая и 2 июня. В конце июля президент Владимир Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему «активизировать переговорный трек». После этого состоялся еще один раунд переговоров Украины и России. На встрече в Стамбуле 23 июля Умеров вновь возглавлял украинскую делегацию.
В следующий раз делегации встретились в Абу-Даби (23 и 24 января; 4−5 февраля) и Женеве (17−18 февраля). Переговоры проходили в трехстороннем формате при участии спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.
В начале мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что для Трампа и его окружения урегулирование конфликта на Украине отошло на второй план на фоне войны против Ирана. Один из собеседников издания отметил, что мирный процесс «застрял» и требует нового импульса. Несмотря на смещение фокуса на Иран, добавил источник, контакты США с Москвой и Киевом сохраняются.
До этого, в апреле, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, который возглавлял российскую делегацию на предыдущих трехсторонних переговорах России, Украины и США, заявил, что переговорный трек пока заморожен. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с США. 25 апреля Киев предложил провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане.
