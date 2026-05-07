Bloomberg узнал о поездке Умерова в США для переговоров с Уиткоффом

Умеров поедет в Майями для встречи с Уиткоффом. При этом детали новых переговоров Киева и Вашингтона не раскрываются.

Источник: РБК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров на этой неделе отправится в Майями для проведения двусторонних переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

Собеседники Bloomberg, включая чиновника Белого дома, отказались раскрывать подробности предстоящей встречи. При этом агентство отмечает, что Киев рассчитывал, что к переговорам присоединится зять президента США Джаред Кушнер, однако его участие остается под вопросом.

Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле: 16 мая и 2 июня. В конце июля президент Владимир Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему «активизировать переговорный трек». После этого состоялся еще один раунд переговоров Украины и России. На встрече в Стамбуле 23 июля Умеров вновь возглавлял украинскую делегацию.

В следующий раз делегации встретились в Абу-Даби (23 и 24 января; 4−5 февраля) и Женеве (17−18 февраля). Переговоры проходили в трехстороннем формате при участии спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

В начале мая Politico со ссылкой на источники сообщило, что для Трампа и его окружения урегулирование конфликта на Украине отошло на второй план на фоне войны против Ирана. Один из собеседников издания отметил, что мирный процесс «застрял» и требует нового импульса. Несмотря на смещение фокуса на Иран, добавил источник, контакты США с Москвой и Киевом сохраняются.

До этого, в апреле, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков, который возглавлял российскую делегацию на предыдущих трехсторонних переговорах России, Украины и США, заявил, что переговорный трек пока заморожен. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с США. 25 апреля Киев предложил провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане.

