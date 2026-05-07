Bloomberg узнал о поездке Умерова в США для переговоров с Уиткоффом

Рустем Умеров был членом украинской делегации на переговорах с Россией в 2022 году и возглавлял ее в 2025 году на двух раундах переговоров в Стамбуле: 16 мая и 2 июня. В конце июля президент Владимир Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему «активизировать переговорный трек». После этого состоялся еще один раунд переговоров Украины и России. На встрече в Стамбуле 23 июля Умеров вновь возглавлял украинскую делегацию.