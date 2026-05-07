Трамп приостановил миссию в Ормузе после гнева Саудовской Аравии, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.