Трамп приостановил миссию в Ормузе после гнева Саудовской Аравии, пишут СМИ

«Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии “Проект Свобода” в соцсетях в воскресенье днем (по местному времени — ред.), что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство проинформировало США о том, что не позволит американским военным совершать полеты с базы “Принц Султан” к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий», — сообщает телеканал.
По словам собеседников телеканала, телефонный разговор между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не решил проблему, в результате чего президент был вынужден приостановить миссию для восстановления доступа США к критически важному воздушному пространству.
Источник в Саудовской Аравии заявил телеканалу, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но отметил, что проблема с этой идеей США состояла в том, что «события развиваются слишком быстро». Чиновник Белого дома сообщил телеканалу, что региональные союзники США были оповещены заранее.
По словам дипломата одной из ближневосточных стран, США не координировали миссию «Проект Свобода» с оманцами, пока Трамп не объявил о ней.
Трамп 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Через несколько дней Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии.