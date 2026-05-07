Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп приостановил миссию в Ормузе после гнева Саудовской Аравии, пишут СМИ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов «Проект Свобода» в Ормузском проливе после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо для этой цели, возмутившись тем, что не была предупреждена о начале миссии заранее, сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Источник: Reuters

«Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии “Проект Свобода” в соцсетях в воскресенье днем (по местному времени — ред.), что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство проинформировало США о том, что не позволит американским военным совершать полеты с базы “Принц Султан” к юго-востоку от Эр-Рияда или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий», — сообщает телеканал.

По словам собеседников телеканала, телефонный разговор между Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом не решил проблему, в результате чего президент был вынужден приостановить миссию для восстановления доступа США к критически важному воздушному пространству.

Источник в Саудовской Аравии заявил телеканалу, что наследный принц и Трамп регулярно поддерживают связь, но отметил, что проблема с этой идеей США состояла в том, что «события развиваются слишком быстро». Чиновник Белого дома сообщил телеканалу, что региональные союзники США были оповещены заранее.

По словам дипломата одной из ближневосточных стран, США не координировали миссию «Проект Свобода» с оманцами, пока Трамп не объявил о ней.

Трамп 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Через несколько дней Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше