Британскому наёмнику ВСУ перестали платить и дали 8,5 года за «шпионаж» для РФ

По данным следствия, в 2024 году он приехал на Украину и занимался подготовкой мобилизованных — обучал их огневой и тактической подготовке. До Украины он служил в британской армии и имел опыт работы на Ближнем Востоке. Позже Катмор оставил работу инструктора и, как утверждается, предложил услуги российским спецслужбам.