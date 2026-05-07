Обама объяснил, почему США не смогли бы скрыть инопланетян

Власти США не смогли бы скрыть встречу с инопланетянами, заявил экс-президент США Барак Обама в интервью Стивену Кольберу на CBS.

Источник: РБК

По его словам, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». «Это одна из вещей, которым учишься, будучи президентом», — сказал Обама.

Он полагает, что именно по этой причине «что-либо находящееся под контролем правительства Соединенных Штатов» — если бы об этом действительно знали, видели, фотографировали — рано или поздно стало бы известно не только властям.

«Клянусь, какой-нибудь парень, охранявший объект, давно сделал бы селфи с одним из пришельцев и отправил своей девушке», — сказал экс-президент.

В начале года Обама участвовал в подкасте и во время блица заявил, что инопланетяне могут существовать.

«Они реальны, но я их не видел. Их не держат в “Зоне 51” (общепринятое название строго засекреченного объекта ВВС США, воздушное пространство над ней закрыто — РБК). Нет никакого подземного объекта, если только речь не об огромном заговоре, и они не скрыли это от президента Соединенных Штатов», — сказал он.

Позднее Обама объяснил, что вероятность существования жизни «где-то там» велика, но шансы на то, что нас посещали инопланетяне, малы.

«Зона 51» в массовой культуре ассоциируется с государственной секретностью, в том числе, много лет существует теория заговора о том, что США якобы скрывают там инопланетян. Существование самой базы ЦРУ признало лишь в 2013-м.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше