Главные новости к утру 7 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 мая 2026.
В Брянске 13 человек пострадали при атаке ВСУ
13 человек были ранены в результате удара ВСУ по Брянску. Среди пострадавших есть ребенок. Атака пришлась на Бежицкий район города. Раненых доставили в больницу. Были повреждены два многоквартирных дома — более 20 квартир и 40 автомобилей.
В Ржеве из-за атаки БПЛА повреждены три многоквартирных дома
Три многоквартирных дома повреждены в Ржеве из-за атаки БПЛА, люди не пострадали. Глава Тверской области Виталий Королев отметил, что были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. Всего в ночь на 7 мая средства ПВО сбили и нейтрализовали 347 дронов ВСУ над 21 регионом России и акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
США будут применять силу против Ирана, пока видят в нем угрозу
США опубликовали Стратегию борьбы с терроризмом, в которой говорится, что Вашингтон намерен продолжать применять силу против Ирана до тех пор, пока не придет к выводу об отсутствии угрозы с его стороны. В документе также изложена позиция, что США «продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил».
Президент Ирана назвал условия открытия Ормузского пролива
Любые переговоры с Ираном о полном открытии Ормузского пролива требуют снятия морской блокады США с исламской республики. Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе телефонной беседы со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Мерц заявил об «эпохальном переломе» в мире и о процессе реформ в ФРГ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мир переживает «эпохальный перелом». При этом он отметил, что речь идет не просто о конъюнктурном кризисе или структурном сбое, а «вызове» из-за потрясений, которые переживают многие страны. Политик призвал проявить терпение в отношении реформ, запланированных правительством ФРГ.