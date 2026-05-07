Главные новости к утру 7 мая 2026 года

США опубликовали Стратегию борьбы с терроризмом, в которой говорится, что Вашингтон намерен продолжать применять силу против Ирана до тех пор, пока не придет к выводу об отсутствии угрозы с его стороны. В документе также изложена позиция, что США «продолжат концентрироваться на кинетических, разведывательных и кибероперациях против иранских прокси-сил».