В Северо-Енисейском округе при поддержке «Единой России» появился мурал в честь Героя Советского Союза

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Символ памяти появился на стене школы № 1 возле кабинета музея Боевой Славы по партпроекту «Новая школа».
В Северо-Енисейской средней школе № 1 им. Е. С. Белинского состоялось торжественное открытие мурала в честь Героя Советского Союза Ефима Белинского. Проект реализован партией «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения РФ в рамках федерального проекта «Лица Героев». Его цель — сделать историю Отечества живой и осязаемой для молодежи.
Ефим Семенович Белинский — выпускник Северо-Енисейской школы № 1, он окончил ее с отличием в начале войны, мечтал учить детей, стать педагогом. В 1943 году после отличной учебы в артиллерийском училище младший лейтенант Белинский добился отправки на фронт в действующую армию. Воевал смело, форсировал реки под шквальным огнем, командовал разведывательным взводом 133-го артиллерийского полка 32-й Верхнеднепропетровской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, получил ордена Отечественной войны II степени и Красной Звезды. 16 декабря 1944 года в Клайпеде он повторил подвиг Александра Матросова — своим телом закрыл амбразуру. За этот поступок Ефиму Белинскому было присуждено звание Героя Советского Союза посмертно. В школе с 2000 года существует музей, посвященный Ефиму Семеновичу. Мурал разместили рядом с музейной экспозицией.
«Портрет воплощает искренность и светлую память о павших защитниках. Наш долг — сохранить для будущих поколений историю о героизме земляков, которые ценой собственной жизни обеспечили нам мирное небо и право на будущее. Акция “Лица Героев” уже реализуется в территориях нашего края, кроме муралов создаются памятные стенды в школах. Будем продолжать эту работу», — отметил депутат Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов.
На церемонии открытия присутствовали заместитель главы округа, депутаты окружного Совета, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Ярушина, автор мурала Владимир Павленко.
«Это не только дополнение к музею для сохранения исторической памяти, но и достопримечательность нашего округа. Страна помнит своих Героев — это есть и будет всегда! Это был наш первый опыт по созданию мурала, где команда единомышленников реализовала предложенную идею нашего местного отделения. Спасибо всем участникам проекта за четкую координацию между активом, оперативностью в решении возникающих вопросов и внимание к деталям на всех этапах работы», — отметила Елена Ярушина.
Напомним, проект «Лица Героев» реализуется «Единой Россией» совместно с Минпросвещения, Российским военно-историческим обществом и Российским историческим обществом с 2023 года. В образовательных организациях и на фасадах размещают информацию о людях, которые вошли в историю Отечества и выдающихся современниках. Сохранение исторической памяти — важное направление народной программы «Единой России» и партийного проекта «Историческая память».