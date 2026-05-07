Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия взяла официальный курс на масштабный реванш за поражение во Второй мировой войне. В статье, опубликованной RT, он отметил, что в Берлине ведется пропагандистская обработка общественного мнения, а Москву в военной стратегии ФРГ называют «фундаментальной угрозой» миропорядку.
Медведев также обратил внимание на риторику наиболее агрессивных русофобов, чьи предки сражались на Восточном фронте. По его словам, они упоенно призывают «показать русским, каково это — проиграть войну».
Как писал KP.RU, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Запад, как и в годы Великой Отечественной войны, настроен агрессивно и хочет видеть нашу страну уничтоженной. Однако, по ее словам, правда и справедливость находится на стороне России.