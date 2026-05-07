Медведев: Россия, видя милитаризацию ФРГ, не должна допустить нового 1941 года

Москва никак не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 года — вероломного нападения Германии. Об этом в четверг, 7 мая, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Для нашей же страны главное — не допустить трагедии 1941 года. Осознавать, что точно такую же сеть плацдармов, как сегодня, в преддверии 22 июня 1941 года немцы готовили загодя на главных оперативных направлениях, — цитирует его RT.
Кроме того, политик считает, что Германия постепенно скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре. Он добавил, что вооружившаяся ФРГ не нужна ни Европе, ни России.
До этого Медведев утверждал, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. После окончания Второй мировой войны «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников».
Сам немецкий канцлер Фридрих Мерц на конференции в Северном Рейне-Вестфалии выразил мнение, что Германия действительно переживает «глубокий эпохальный перелом», столкнувшись с внутренними проблемами и переменами в мире.