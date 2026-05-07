Европейских политиков позвали в Россию — встречу готовят на фоне санкций

Политик из Люксембурга Фернан Картхайзер начал организацию поездки европейских парламентариев в Россию, несмотря на действующие ограничения и замороженные контакты между ЕС и Москвой. По данным Politico, депутатам уже разослали письма с предложением принять участие во встрече с российскими парламентариями.
Мероприятие запланировано на 3 июня и должно пройти на площадке Петербургского международного экономического форума. В приглашении говорится, что участникам помогут с размещением, а также направят персональные приглашения на форум. Ожидается, что на ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин.
Фернан Картхайзер ранее уже оказался в центре скандала после визита в Москву. После той поездки его исключили из парламентской фракции. Сам политик назвал предстоящий визит важным и заявил, что изменение политики Евросоюза в отношении России — лишь вопрос времени.
Официальные контакты между парламентами стран ЕС и России были фактически остановлены еще в 2014 году. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими государствами. По словам главы государства, нынешний кризис в отношениях возник не по вине российской стороны.
