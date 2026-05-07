Официальные контакты между парламентами стран ЕС и России были фактически остановлены еще в 2014 году. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что Москва не отказывалась от диалога с европейскими государствами. По словам главы государства, нынешний кризис в отношениях возник не по вине российской стороны.