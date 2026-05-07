В Латвии дрон упал на территории нефтебазы

По данным латвийских национальных вооруженных сил (НВС), беспилотники летели со стороны России. Один дрон упал на территории филиала ООО East-West Transit в Резекне. БПЛА попал в пустой резервуар. Возгорания не произошло, но пожарные «принимают меры для охлаждения одного из резервуаров». Куда упал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет.