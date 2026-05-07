Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вашингтон потребовал от Ирана снести ядерные объекты — всплыли детали плана

Вашингтон подготовил для Тегерана перечень условий, выполнение которых США считают основой возможного соглашения по иранской ядерной программе.

Вашингтон подготовил для Тегерана перечень условий, выполнение которых США считают основой возможного соглашения по иранской ядерной программе. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждают американские чиновники, речь идет о шести ключевых требованиях. Среди них — полный отказ Ирана от стремления обладать ядерным оружием, прекращение обогащения урана и демонтаж ядерной инфраструктуры.

США требуют ликвидировать объекты в Фордо, Нетензе и Исфахане, а также уничтожить подземные мощности, связанные с обогащением урана и переработкой плутония. Отдельным пунктом обозначена передача запасов урана. По данным американской стороны, опасность представляет не только материал с высоким уровнем обогащения, но и менее концентрированный уран, который может использоваться для быстрого восстановления программы.

Еще одним требованием стало расширение полномочий инспекторов МАГАТЭ. Вашингтон настаивает на доступе международных специалистов к любым объектам, которые могут быть связаны с ядерной деятельностью. В числе обсуждаемых вариантов — создание постоянной инспекционной миссии в Иране.

Кроме того, США требуют полной прозрачности прошлой ядерной деятельности Тегерана. По версии американской стороны, отказ от раскрытия таких данных может осложнить контроль за соблюдением ограничений.

В пакет условий также вошел вопрос Ормузского пролива. Вашингтон выступает против любых ограничений судоходства, включая возможное минирование и введение дополнительных сборов. Санкционные послабления, как утверждается, будут зависеть не только от подписания соглашения, но и от дальнейших действий Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал возобновление ударов по Ирану в случае провала переговоров. По данным американских источников, Вашингтон ожидает ответа Тегерана по меморандуму о взаимопонимании, который должен определить рамки дальнейших переговоров и условия прекращения напряженности на Ближнем Востоке.

Читайте также: В Иране объявили о провале переговоров с США — прозвучал жесткий сигнал.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше