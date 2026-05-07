Почетным консулом Монголии в Екатеринбурге назначен Ренат Гараев

В Екатеринбурге назначили почетного консула Монголии — им стал Ренат Гараев, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Его полномочия действуют до 3 февраля 2030 года, а зона ответственности охватывает Свердловскую область.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Почетный консул не обладает дипломатическим статусом и работает безвозмездно. В его обязанности входит поддержка граждан Монголии, помощь в оформлении документов, организация деловых визитов и продвижение инвестиционных проектов между двумя странами.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отметил, что взаимодействие региона с Монголией включает широкий спектр направлений, включая активное развитие деловых контактов и рост экспорта продукции пищевой и горнодобывающей отраслей. Делегация региона посещала страну с бизнес-миссией, а монгольские предприниматели регулярно участвуют в международных мероприятиях, проходящих на Среднем Урале. «Особое внимание уделяется гуманитарному блоку: в регионе функционирует ежегодный языковой летний лагерь для школьников из Монголии, а в вузах Свердловской области в 2024/2025 учебном году обучается 78 студентов — граждан Монголии», — сказал он.

Ранее эту должность занимал генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Воротников — он исполнял обязанности почетного консула с 2009 года по октябрь 2023 года.