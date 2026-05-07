«До фантазёров начинает доходить»: Медведев указал на просчёт Германии в вопросе Украины

Медведев: перед Германией замаячило геополитическое поражение на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, ведёт страну к геополитическому поражению. Об этом он написал в статье для RT.

«Видимо, даже до разноцветных берлинских фантазёров с синдромом биполярного расстройства начинает доходить, что перед Германией на горизонте маячит тяжёлое геополитическое поражение на Украине», — говорится в публикации.

По мнению политика, перед ФРГ нависла угроза тяжелого геополитического поражения, так как цели Евросоюза в рамках «анти-СВО» не достигнуты.

Медведев пояснил, что Берлин теперь вынужден действовать самостоятельно, чтобы оправдать свои вложения. Для этого Германия решила закрепить за собой роль военного лидера ЕС и разместить в Литве усиленную 45-ю бронетанковую бригаду бундесвера, что стало первым случаем с момента окончания Второй мировой войны.

Медведев подчеркнул, что на вооружение бригады, расположенной в 30 км от Белоруссии, уже поступают новейшие танки и дроны-камикадзе от стартапов Stark Defence и Helsing. Он добавил, что на фоне нестабильной экономики Германии такие траты идут в ущерб народному хозяйству, иллюстрируя лозунг «Пушки вместо масла».

Ранее журналист Чей Боуз обвинил Германию в игнорировании исторической ответственности и нежелании добиваться мира. Это произошло после очередной встречи Мерца с Зеленским.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
