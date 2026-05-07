Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в RT, выступил с жестким предупреждением в адрес Берлина. По его словам, в случае военного столкновения с Германией российская сторона уничтожит не только «хваленую немецкую промышленность», но и может поставить на грань исчезновения всю европейскую цивилизацию.
Медведев подчеркнул, что при самом грозном развитии событий высока вероятность взаимного уничтожения. Однако, по его оценке, реальным сценарием станет прекращение истории Европы при сохранении России. Зампредседателя Совбеза добавил, что «хваленая» немецкая экономика рухнет, а квалифицированные кадры разъедутся в Россию, США, Китай и страны Азии.
В заключение Медведев выразил надежду, что только прямая артикуляция таких тяжелых последствий способна образумить «зарвавшихся наследников наци и их союзников» и спасти миллионы жизней.
