Ветеран СВО Андрей Мурзин стал заместителем министра экономики Челябинской области

Первым замминистра экономразвития в Челябинской области назначен ветеран СВО.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран специальной военной операции, боец спецназа «Ахмат» Андрей Мурзин назначен первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер подписал постановление 6 мая. Примечательно, что кресло министра в том же ведомстве когда-то занимала мать бойца. Елена Мурзина руководила региональным Минэкономразвития на протяжении семи лет с 2008 по 2015 год.

Андрей Мурзин — один из участников губернаторской программы «Герои Южного Урала», которая готовит из ветеранов СВО управленческие кадры. Ветеран СВО выбрал экономику сразу, на старте обучения. Его наставником стал заместитель губернатора Иван Куцевляк.

В своей выпускной работе Андрей Мурзин предложил создать механизм, который поможет собрать данные обо всех предприятиях области и наладить прямые связи между производителями и заказчиками. Сам он называет кадровую программу мощным трамплином для возвращения в мирную жизнь.