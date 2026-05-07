Атака дрона ВСУ под Белгородом убила женщину — микроавтобус сгорел после удара

Атака произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, дрон ВСУ целенаправленно ударил по транспорту, который перевозил сотрудников одного из предприятий. После удара микроавтобус загорелся и был полностью уничтожен огнем.