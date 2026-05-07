В Москве ограничат доступ к мобильному Интернету и отправке СМС 9 мая

В Москве 9 мая в День Победы ограничат доступ к мобильному Интернету, включая сайты из «белых списков», а также к сервисам обмена СМС. Об этом заявили в Минцифры.
Это сделают для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, говорится в релизе министерства.
При этом 7 и 8 мая отключать или ограничивать мобильный Интернет в столице пока не планируется. Однако оперативные ограничения возможны в случае угрозы.
Читайте также: «Операторы связи предупредили о возможных ограничениях мобильного Интернета в праздничные дни».