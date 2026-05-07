Навроцкий: Польша готова к приему солдат США при их выводе из Германии

Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тыс. человек. Он не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана.