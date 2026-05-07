Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навроцкий: Польша готова к приему солдат США при их выводе из Германии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Польша обладает развитой инфраструктурой для возможного приема и размещения американских солдат, которые могут быть выведены из Германии. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Источник: AP 2024

«У нас для этого есть готовая инфраструктура», — цитирует главу государства телеканал Polsat.

Если президент США Дональд Трамп примет решение «об уменьшении состава американских войск в Германии, то мы в Польше готовы к тому, чтобы принять американских солдат», сказал также Навроцкий.

По словам президента Польши, он попробует переубедить Трампа в вопросе вывода из Германии части американского военного контингента. «Я буду склонять его (Трампа — прим. ТАСС) к такому решению, чтобы они (войска — прим. ТАСС) остались в Европе», — пояснил Навроцкий.

6 мая замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий сообщил, что польский МИД уже несколько месяцев ведет переговоры о возможном увеличении числа американских военнослужащих в стране.

Сейчас в Польше расквартированы около 10 тыс. американских солдат.

Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тыс. человек. Он не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана.

Передислокация солдат может занять от 6 до 12 месяцев, но, по словам Трампа, в итоге число выведенных войск может быть «гораздо больше».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше