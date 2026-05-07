Навроцкий: Польша готова к приему солдат США при их выводе из Германии

«У нас для этого есть готовая инфраструктура», — цитирует главу государства телеканал Polsat.
Если президент США Дональд Трамп примет решение «об уменьшении состава американских войск в Германии, то мы в Польше готовы к тому, чтобы принять американских солдат», сказал также Навроцкий.
По словам президента Польши, он попробует переубедить Трампа в вопросе вывода из Германии части американского военного контингента. «Я буду склонять его (Трампа — прим. ТАСС) к такому решению, чтобы они (войска — прим. ТАСС) остались в Европе», — пояснил Навроцкий.
6 мая замминистра иностранных дел Польши Марчин Босацкий сообщил, что польский МИД уже несколько месяцев ведет переговоры о возможном увеличении числа американских военнослужащих в стране.
Сейчас в Польше расквартированы около 10 тыс. американских солдат.
Президент США Дональд Трамп 2 мая объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии на 5 тыс. человек. Он не уточнил, почему администрация может пойти на такой шаг, однако заявление появилось после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц критически высказался о военной кампании США против Ирана.
Передислокация солдат может занять от 6 до 12 месяцев, но, по словам Трампа, в итоге число выведенных войск может быть «гораздо больше».