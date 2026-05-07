Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в энергетике

Встречи министров энергетики Казахстана и России: укрепление стратегического партнёрства
Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провёл встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым. Обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимодействие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и развитие совместных инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено повышению эффективности энергетических систем и координации действий в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.
По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении стратегического партнёрства, отметив, что энергетическое сотрудничество остаётся одним из ключевых направлений взаимодействия Казахстана и России. Важность регулярных консультаций для согласования дальнейших шагов в энергетической сфере была особо подчёркнута.
Приоритетные направления сотрудничества включают:
Обеспечение энергетической безопасности;
Развитие инфраструктурных проектов;
Укрепление устойчивости энергосистем;
Поддержку долгосрочного экономического развития.