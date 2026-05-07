Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в энергетике

В Москве состоялись переговоры по вопросам энергетического взаимодействия между Казахстаном и Россией.

Источник: DKNews.kz

Встречи министров энергетики Казахстана и России: укрепление стратегического партнёрства

Министр энергетики Республики Казахстан Ерлан Аккенженов провёл встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком и министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым. Обсуждались ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимодействие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и развитие совместных инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено повышению эффективности энергетических систем и координации действий в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении стратегического партнёрства, отметив, что энергетическое сотрудничество остаётся одним из ключевых направлений взаимодействия Казахстана и России. Важность регулярных консультаций для согласования дальнейших шагов в энергетической сфере была особо подчёркнута.

Приоритетные направления сотрудничества включают:

  • Обеспечение энергетической безопасности;

  • Развитие инфраструктурных проектов;

  • Укрепление устойчивости энергосистем;

  • Поддержку долгосрочного экономического развития.

