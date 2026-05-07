Бывший президент Франции Саркози получил УДО

Суд удовлетворил запрос об условно-досрочном освобождении бывшего президента Франции Николя Саркози по «делу Бигмалиона». Ему не придётся носить электронный браслет, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на судебный источник.
В ноябре 2025 года Кассационный суд подтвердил приговор экс-главе государства за незаконное финансирование предвыборной кампании 2012 года: шесть месяцев условно и шесть месяцев с электронным браслетом плюс штраф 3750 евро. Теперь, с 7 мая, браслет ему надевать не придётся — из-за возраста, Саркози 71 год.
Саркози пытался объединить приговоры по разным делам, чтобы избежать повторного ношения устройства. Три месяца в 2025 году он уже ходил с браслетом, но его тоже сняли досрочно. В марте суд отклонил ходатайство экс-президента, и он не стал его обжаловать, а запросил УДО.
По версии обвинения, в 2012 году Саркози потратил на свою кампанию 42,7 миллиона евро при разрешённых 22,5 миллиона. Суд установил, что бывший президент знал о законном пороге и предупреждениях о превышении, но продолжал митинги. Первый приговор по «делу Бигмалиона» вынесли ещё в 2021 году.