Собянин сообщил о еще трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Подразделения ПВО сбили еще три беспилотника, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Таким образом, число беспилотников, о перехвате которых сообщил глава города 7 мая, составило 16.
На момент подготовки публикации в московских аэропортах Внуково и Домодедово приостановлены полеты. Ранее ограничения также вводили в Шереметьево, позже аэропорт открыли для полетов.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».