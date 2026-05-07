Медведев заявил о курсе ФРГ на масштабный реванш за поражение во Второй мировой

По словам Медведева, сегодня высшее политическое руководство Германии называет Россию «основной угрозой безопасности и миру» и открыто говорит о необходимости нанести Москве «стратегическое поражение».
«Наиболее агрессивные русофобы, чьи предки со звериным ожесточением воевали на Восточном фронте во Вторую мировую, упоённо призывают “показать русским, каково это — проиграть войну”, — написал он.
Медведев уверен, что в Германии уже идёт «масштабная пропагандистская обработка общественного мнения», а в информационное пространство регулярно вбрасываются тезисы о фактически неизбежном военном столкновении с Россией к 2029 году.
Отдельно он сослался на представленную министром обороны ФРГ Борисом Писториусом 22 апреля 2026 года первую в истории Германии военную стратегию под названием «Ответственность за Европу». По словам Медведева, в документе Россия названа фундаментальной угрозой «основанному на правилах миропорядку».
«Попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию — лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — отметил зампред Совбеза РФ.
Он также заявил, что в Германии в ранг государственной политики возведено «оболванивание молодёжи» через СМИ и борьбу с российской «гибридной пропагандой». При этом, по мнению Медведева, часть молодого поколения Германии разочарована внутренней и внешней политикой властей, что ведёт к росту правых настроений.
Кроме того, Медведев заявил, что после начала СВО Германия и Евросоюз резко ужесточили антироссийскую риторику и перевели отношения с Москвой в «оголтело-конфронтационную плоскость».
Также в статье Медведев выступил с резкой критикой в адрес послевоенного устройства ФРГ, где реальная денацификация по сути не была реализована. Вместе с тем он отметил, что концепция «антиСВО», которую продвигал Евросоюз, так и не возымела никаких успехов.
Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.