Медведев заявил о стремлении Германии к реваншу после Второй мировой войны

Германия с самого начала стремилась пересмотреть итоги Второй мировой войны, утверждает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для RT. По его словам, немецкие власти официально взяли курс на «масштабный реванш» после поражения во Второй мировой.
Как считает политик, Германия «выхолащивает в общественном восприятии ответственность своих предков за преступления нацизма». «Ничего нового в действиях руководства Германии… нет. Стремления пересмотреть неутешительные для себя итоги Второй мировой предпринимались поверженным государством практически сразу после окончания войны», — убежден господин Медведев.
Замглавы российского Совбеза прокомментировал представленную главой Минобороны ФРГ Борисом Писториусом первую в послевоенной истории страны концепцию военной стратегии. В ней Россия названа угрозой «основанному на правилах миропорядку». «Москва, мол, стремится ослабить единство альянса… В этой связи попытки диалога должны пресекаться, а военное давление на Россию лишь возрастать. Иными словами, курс на проведение масштабного реванша стал официальным», — написал Дмитрий Медведев.
Политик также заявил о милитаризации ФРГ. В новой военной стратегии Германии провозглашена цель к 2039 году создать самую сильную сухопутную армию в Европе. В документе содержится предположение, что уже к 2029 году Россия будет готова напасть на страны НАТО, и Германия должна подготовиться к тому, чтобы взять на себя ответственность за безопасность европейского континента. В Москве неоднократно уверяли об отсутствии планов нападения на Европу.
