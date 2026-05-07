Аксенов назначил нового министра ЖКХ

Министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма стал Алексей Кудинов. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Кудинова Алексея Сергеевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в документе.
Этот пост чиновник будет занимать в течение срока полномочий главы региона.
Напомним, министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко подал заявление об увольнении. Эту должность он занимал с 23 сентября 2024 года.
