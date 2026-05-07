Два беспилотника упали в Латвии

В ночь на 7 мая в Латвии упали два беспилотника, которые залетели в воздушное пространство страны со стороны России. Об этом сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на местные Силы обороны.
Где именно упали дроны, не уточняется. Однако утром в четверг объявлялась угроза беспилотников в Балвском, Лудзенском и Резекненском краях.
Полиция получила вызов на объект хранения нефтепродуктов в Резекне — там заметили дым. По некоторым данным, в объект мог попасть дрон. Прибывшие пожарные установили, что открытого горения уже нет, но работы по охлаждению одного из резервуаров продолжаются.
Ранее сообщалось о падении дронов в Финляндии.
