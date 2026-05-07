Два беспилотника упали в Латвии

Полиция получила вызов на объект хранения нефтепродуктов в Резекне — там заметили дым. По некоторым данным, в объект мог попасть дрон. Прибывшие пожарные установили, что открытого горения уже нет, но работы по охлаждению одного из резервуаров продолжаются.