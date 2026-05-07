Кара-Мурза* был переобъявлен в розыск

В апреле 2023 года суд признал Кара-Мурзу* виновным и назначил ему наказание в виде 25 лет заключения за государственную измену, распространение заведомо ложных сведений о российской армии и взаимодействие с организацией, признанной нежелательной. С сентября 2023 года он отбывал тюремный срок в исправительной колонии строгого режима, расположенной в Омской области.