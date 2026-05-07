Кара-Мурза* был переобъявлен в розыск

Владимир Кара-Мурза* (Внесен Минюстом в перечень иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заочно обвиняемый в госизмене и фейках о ВС РФ, был переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России.
Кара-Мурза* был заочно арестован Басманным судом Москвы в октябре 2025 года.
В апреле 2023 года суд признал Кара-Мурзу* виновным и назначил ему наказание в виде 25 лет заключения за государственную измену, распространение заведомо ложных сведений о российской армии и взаимодействие с организацией, признанной нежелательной. С сентября 2023 года он отбывал тюремный срок в исправительной колонии строгого режима, расположенной в Омской области.
1 августа 2024 года президент России Владимир Путин издал указы о помиловании Кара-Мурзы* и ряда других россиян и иностранцев в рамках обмена заключенными с США.
