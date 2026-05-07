На учредительном съезде в Астане приняли решение о создании партии «Әділет»

Сообщается, что на съезде присутствуют более 1000 делегатов из всех регионов Казахстана. В рамках съезда планируется принятие решений, необходимых для официального начала деятельности партии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — утверждение устава и программы, а также определение руководящих органов.