На учредительном съезде в Астане приняли решение о создании партии «Әділет»

Учредительный съезд партии «Әділет» принял решение о ее создании — «за» проголосовал 931 делегат. Следующим вопросом участники съезда утвердили название партии на государственном, русском и английском языках.
Сообщается, что на съезде присутствуют более 1000 делегатов из всех регионов Казахстана. В рамках съезда планируется принятие решений, необходимых для официального начала деятельности партии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — утверждение устава и программы, а также определение руководящих органов.
Фото: Zakon.kz.
Основными ценностями «Әділет» провозглашаются справедливость, патриотизм, ответственность, трудолюбие и развитие. В своей программе партия подчеркивает, что в основе справедливости лежит принцип «Закона и Порядка».
Партия ставит целью создание условий, при которых любой честный труд в Казахстане — независимо от профессии и формы занятости — будет справедливо и достойно вознаграждаться. Поддерживая курс на всестороннюю модернизацию, «Әділет» выступает за формирование собственной технологической, интеллектуальной и институциональной субъектности страны.
15 апреля 2026 года инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию «Әділет».
16 апреля 2026 года организационный комитет партии «Әділет» официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения.