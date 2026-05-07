Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте движения, назвал угрозы украинского нелегитимного президента Владимира Зеленского атаковать парад Победы на Красной площади 9 мая попыткой покрасоваться «бесстрашием» перед западными хозяевами.
Зеленскому, по мнению Медведчука, важно продемонстрировать свою смелость перед европейскими покровителями. Как он уточнил, судьба украинских граждан, которые неизбежно пострадают при ответном ударе, Зеленского совершенно не интересует.
4 мая Зеленский заявил, что украинская армия может ударить беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве, который пройдет в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ранее угрозы Зеленского в адрес парада в Москве прокомментировали и в США.
Как писал KP.RU, бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что киевский главарь угрозами срыва парада обрекает себя на гибель.