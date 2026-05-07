В Белгородской области при ударе БПЛА по автобусу погиб человек

Женщина погибла при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Вознесеновка вражеский дрон целенаправленно ударил по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате атаки погибла женщина», — написал он.
Гладков также сообщил, что при атаке тяжелые ранения получил мужчина, врачи Шебекинской районной больницы борются за его жизнь. Еще одного мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги увезли в городскую больницу Белгорода.
Ночью 7 мая силы ПВО сбили над российскими регионами 347 БЛПА. Помимо Белгородской дроны перехватили над Брянской, Волгоградской, Московской, Ростовской областями и еще 16 регионами страны, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. С начала суток в Ростовской области уничтожили более 30 дронов, на подлете к Москве сбили 15.
5 мая Гладков сообщил об атаке дронов на шесть районов Белгородской области. Ранения получили четыре человека, включая 14-летнюю девочку.
