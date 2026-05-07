Современная Германия «не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования», так как объединение ФРГ и ГДР шло без «свободного волеизъявления граждан». Об этом в четверг, 7 мая, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что в период объединения Германии ни у кого, включая высшее руководство СССР, «даже не возникло мысли» о соблюдении общепринятых юридических процедур. По его словам, по столь значимому вопросу также не проводилось свободное волеизъявление граждан через референдум.
На этом основании Медведев сделал вывод, что «правовая основа немецкой государственности очень зыбкая».
— Иными словами, нынешняя ФРГ не имеет даже достаточной правовой основы для своего существования (я уж не говорю о крайней несамостоятельности ФРГ с момента создания и ее чудовищной вассальной зависимости от США). И нынешние германские ничтожества, стыдливо примеряющие в очередной раз на себя лавры новых «фюреров», должны помнить об этом, — написал Медведев в статье для RT.
Вместе с тем зампред Совбеза заявил, что Москва никак не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 года — вероломного нападения Германии. Политик считает, что Германия постепенно скатывается к политической модели, близкой к военной диктатуре.
Также Медведев утверждал, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. После окончания Второй мировой войны «западные державы пошли по пути оправдания нацистских военных преступников».