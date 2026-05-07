Народный артист РФ жестко высказался об уехавших коллегах — речь зашла о критике России

Народный артист России Александр Домогаров заявил, что артисты, покинувшие страну, не должны публично выступать с негативными высказываниями в адрес России.
По словам актера, каждый человек вправе самостоятельно выбирать жизненный путь, соглашаться или не соглашаться с происходящим, а также принимать решение об отъезде.
При этом Домогаров подчеркнул, что критика страны со стороны тех, кому она «многое дала», недопустима.
Артист отметил, что не собирается осуждать коллег, уехавших из России, поскольку не знает всех обстоятельств, повлиявших на их решения.
По мнению Домогарова, человек может придерживаться любых взглядов и жить так, как считает нужным, однако не должен выступать с негативными заявлениями о собственной стране.
